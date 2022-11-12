Jorge Jesus'tan dikkat çeken istatistik: Fenerbahçe'de de devam etti

12 Kasım 2022 Cumartesi, 12:47

Fenerbahçe'de Jorge Jesus rüzgarı esiyor. Portekizli çalıştırıcı kısa sürede sarı-lacivertli ekipte büyük bir değişime imza attı. Kadıköy ekibini ligde 5 puan farkla lider yapan Jesus'un çalıştırdığı takımlar iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Fenerbahçe 68 yaşındaki teknik direktör yönetiminde evinde oynadığı 7 lig maçında 6 galibiyet aldı, 1'inden de beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin sahasında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar 29 puanla zirvede olmasında önemli rol oynadı.

ŞAMPİYONLUKTA ETKİLİ OLMUŞTU

Akşam'ın haberine göre, Portekizli teknik direktör 2009-2010 sezonundan beri çalıştırdığı takımlarda iç saha maçlarında rakiplerine pek şans tanımıyor. Jorge Jesus, son 14 yılda görev yaptığı Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal, Flamengo ve Fenerbahçe'de evinde oynadığı 197 lig karşılaşmasında 161 galibiyet elde etme başarısı gösterdi. Bu karşılaşmalarda 27 beraberlik alan deneyimli çalıştırıcı sadece 9 kez kaybetti. Fenerbahçe'nin son lig şampiyonluğunda da iç saha sonuçları önemli rol oynamıştı. Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonunda mutlu sona ulaşırken evinde oynadığı 17 karşılaşmadan 14 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılmıştı.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Evinde oynadığı son 14 Süper Lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik alarak hiç mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 6 iç saha karşılaşmasında da puan kaybetmedi. Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın 6'sında gol yemeyen sarı-lacivertliler, bu sezon rakiplerine en az şut fırsatı tanıyan takım konumunda yer aldı.