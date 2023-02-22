Jorge Jesus'tan şampiyonluk paylaşımı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşım yaptı.
Deneyimli teknik adam antrenmandan bir fotoğrafını, "Şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyorum" notuyla paylaştı.
Portekizli çalıştırıcının bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin başında bu sezon ligde 21 maça çıkan Jesus, 14 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Tecrübeli teknik adam 2.14 puan ortalaması yakaladı. Sarı-Lacivertliler ligde 45 puanla 2. sırada yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Evlatla evliliğe iptal kararı
- Yargıtay'dan 'ahlaksız' kararı
- 'Oylar nüfuslara göre bölünecek’
- Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi
- İstanbul depremiyle ilgili net konuştu: '2030 yılına...'
- Kuzey Anadolu fay hattında endişelendiren tablo
- AKP'liler Kıbrıs'ta kumar masasında
- Kızılay neden çadır üretemiyor?
- 115 milyar TL nerede?
- Seçimler için bir tarih öne çıktı, slogan belli