Jorge Jesus'un İsmail Yüksek'e uyarısı Portekiz'de gündem oldu!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1-0 galibiyetle sonuçlanan Sivasspor maçında İsmail Yüksek'e şiddetli ve etkili bir uyarıda bulunmuştu. O anlar tecrübeli çalıştırıcının ülkesi Portekiz'de gündem oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus'un kritik maçta İsmail Yüksek'e yaptığı uyarı, Portekiz basınında gündem oldu.
Saha kenarında oyuna müdehaleleri ve kulübedeki hareketli halleriyle tanınan Jesus'un maçın son bölümünde İsmail Yüksek'i yanına çağırarak yaptığı sert ve etkili uyarılar dikkat çekti.
Sporx'in Portekiz basınından aktardığına göre, Portekiz basını "Saha kenarında abartılı tepkileriyle bilinen Jorge Jesus, Sivasspor maçının son dakikalarında İsmail Yüksek'e cesur bir uyarıda bulundu" sözlerini kullandı.
İsmail Yüksek, 84. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olmuştu.
Video Haberler
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
- Tozlu araç camlarında resim çiziyor
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara satışında yeni düzenleme yolda
- 'Rahatsızlık MHP merkezine sirayet etti'
- ‘Cemaatleri koruyorsunuz’
- Akşener'den Yavaş'a 'adaylık' mesajı
- Nebati, Erdoğan'ı yine yalanladı
- 'Son derece doğal ve doğru bir adımdır'
- Flaş hakem tepkisi! 'Ya penaltıyı göremedi...'
- Erdoğan'dan referandum açıklaması
- Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor
- Cumhuriyet Bağcılar'da uyuşturucu sorununu