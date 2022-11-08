Jorge Jesus'un İsmail Yüksek'e uyarısı Portekiz'de gündem oldu!

08 Kasım 2022 Salı, 14:50

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus'un kritik maçta İsmail Yüksek'e yaptığı uyarı, Portekiz basınında gündem oldu.

Saha kenarında oyuna müdehaleleri ve kulübedeki hareketli halleriyle tanınan Jesus'un maçın son bölümünde İsmail Yüksek'i yanına çağırarak yaptığı sert ve etkili uyarılar dikkat çekti.

Sporx'in Portekiz basınından aktardığına göre, Portekiz basını "Saha kenarında abartılı tepkileriyle bilinen Jorge Jesus, Sivasspor maçının son dakikalarında İsmail Yüksek'e cesur bir uyarıda bulundu" sözlerini kullandı.

İsmail Yüksek, 84. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olmuştu.