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Jorge Messi kimdir? Lionel Messi'nin babası Jorge Messi neden öldü?

Jorge Messi kimdir? Lionel Messi'nin babası Jorge Messi neden öldü?

8.08.2026 22:23:00
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Haber Merkezi
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Jorge Messi kimdir? Lionel Messi'nin babası Jorge Messi neden öldü?

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin babası ve uzun yıllardır menajerliğini yapan Jorge Horacio Messi, tedavi gördüğü Rosario kentinde 68 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Jorge Messi kimdir? Lionel Messi'nin babası Jorge Messi neden öldü?
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Dünya futbolunun ikonik isimlerinden Lionel Messi'nin babası Jorge Horacio Messi yaşamını yitirdi. Peki, Jorge Messi kimdir? Lionel Messi'nin babası Jorge Messi neden öldü?

JORGE MESSİ KİMDİR?

Jorge Horacio Messi, Lionel Messi'nin babası ve uzun yıllar boyunca oğlunun menajeri olarak görev yapan isimdi. Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya gelen Jorge Messi, gençliğinde futbol ile ilgilense de profesyonel futbol kariyerini sürdürmedi. Daha sonra ailesinin geçimini sağlamak amacıyla bir çelik fabrikasında yönetici olarak çalıştı.

Lionel Messi'nin futbol kariyerinin şekillenmesinde önemli rol oynayan Jorge Messi, oğlunun henüz çocuk yaşlarda gösterdiği futbol yeteneğini yakından takip etti. Messi'nin Barcelona altyapısına gidiş sürecinde de oğlunun yanında yer aldı ve kariyerinin ilerleyen dönemlerinde menajerliğini üstlendi.

MESSİ'NİN BABASI JORGE MESSİ NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Jorge Messi’nin ölümünün uzun süredir devam eden bir hastalık ve tedavi sürecinin ardından gerçekleştiği bildirildi. Ancak hastalığın kesin adı veya tıbbi teşhisi kamuoyuna açıklanmadı. Haziran ayında Messi ailesi tarafından yapılan resmi açıklamada da Jorge Messi’nin sağlık sorunu yaşadığı doğrulanmış, fakat rahatsızlığın türüne ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmemişti.

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