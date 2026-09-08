Jose Mourinho'dan Arda Güler açıklaması: Dev maçta forma giyemeyecek

"Kusura bakma ama bu konuda sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Lafı dolandırıp dakikalarca konuşabilirim tabii, ama durum net: Üçü de (Bernardo, Camavinga ve Güler) kadroda olmayacak."

'ELİMİZDE BEŞ FARKLI SEÇENEK VAR'

"Algoritma böyle karar verdi. Sorunun gayet yerinde olduğunu biliyorum, zaten sormanı da bekliyordum; ama yapacak bir şey yok, şartlar bu. Elimizde beş farklı seçenek var ve istersek oturup hepsini tek tek konuşabiliriz, fakat eninde sonunda sana hiçbir renk vermeyeceğim."