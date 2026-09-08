Jose Mourinho'dan Arda Güler açıklaması: Dev maçta forma giyemeyecek

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Inter'i konuk edecek. 8 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşma öncesinde eflatun-beyazlıların teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam kart cezası nedeniyle Arda Güler, Camavinga ve Bernardo Silva'nın oynayamayacağını belirtirken, orta sahada Trent tercihinde bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi verdi.
Mourinho'nun açıklaması şöyle:
"Kusura bakma ama bu konuda sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Lafı dolandırıp dakikalarca konuşabilirim tabii, ama durum net: Üçü de (Bernardo, Camavinga ve Güler) kadroda olmayacak."
'ELİMİZDE BEŞ FARKLI SEÇENEK VAR'
"Algoritma böyle karar verdi. Sorunun gayet yerinde olduğunu biliyorum, zaten sormanı da bekliyordum; ama yapacak bir şey yok, şartlar bu. Elimizde beş farklı seçenek var ve istersek oturup hepsini tek tek konuşabiliriz, fakat eninde sonunda sana hiçbir renk vermeyeceğim."
BAYERN MÜNİH MAÇININ ARDINDAN KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ
Milli yıldız Arda Güler, önceki sezon Real Madrid’in Bayern Münih’e çeyrek final rövanşında 4-3 yenilerek elendiği müsabakanın ardından kırmızı kart görmüştü.