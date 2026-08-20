Jose Mourinho'dan Arda Güler'in kariyeriyle ilgili iddia: 'Modric veya Bernardo'nun başına gelenlere benzer...'

LaLiga'da yeni sezonun ilk maçına bu hafta sonu çıkacak Real Madrid'de hazırlıklar devam ediyor. İspanyol devinin teknik direktörü Jose Mourinho, yaz transfer döneminde yapılan hamleleri değerlendirirken Arda Güler'in kariyeri ve oyun tarzıyla ilgili konuştu.

DUMFRIES VE KONATE TRANSFERLERİ Mourinho, İspanya'da yayın yapan El Chiringuito'ya verdiği röportajda bu sezonun transferleriyle ilgili, "İlk imzaladığımız oyunculara bakın. Dumfries ve Konate. İki harika oyuncuya da saygı duyarak söylüyorum ama bunlar insanları heyecanlandıran ve sosyal medyayı alevlendiren türden transferler değil. Ama onlara ihtiyacımız vardı. Her zaman bu yönde ilerledik, hiçbir şey istemeden, işler sorunsuz bir şekilde aktı" dedi.

DIOMANDE YANITI Real Madrid'in Leipzig'den rekor bedelle kadrosuna kattığı Yan Diomande için konuşan Mourinho, şunları söyledi: "Her iki kanatta da oynayabilen hızlı, agresif bir kanat oyuncusu bulmak kolay değil, zor. Ayrıca, genç, potansiyeli yüksek. 120, 80, 40 veya 20 milyon Euro olup olmadığını analiz etmek istemiyorum. Oyuncunun profilini, takımıma ne katabileceğini analiz ediyorum ve bu anlamda 'Evet, onu istiyorum' dedim. 120 mi yoksa 80 mi... bu bana kalmış bir şey değil."

BERNARDO SILVA SÖZLERİ Takımın bir diğer yeni transferi Bernardo Silva içinse Portekizli teknik direktör şunları kaydetti: "O her şeye katkıda bulunuyor. Umarım az sorun yaşar ve istikrar sağlar. Eğer böyle olursa, Bernardo bir orta saha oyuncusu ama 10 numara, sağ kanat, içeriye doğru kesen pozisyonlarda da oynayabilir. Her yerde oynayabilir, muazzam bir taktiksel farkındalığı var ve her zaman sevdiğim bir oyuncu."