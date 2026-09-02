Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı: Rekor transfer ikinci planda kalacak

Arda Güler'in Real Madrid'de şimdiden teknik direktör Jose Mourinho'nun gözdesi olduğu öne sürüldü. Öyle ki Portekizli teknik adam, milli futbolcu ve Jude Bellingham'ı oyun planını sahaya en iyi yansıtan 2 futbolcu olarak görüyor.

El Nacional'da yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun Arda Güler'e ilk 11'de yer açmak için taşları yerinden oynatacağı belirtildi. Arda'nın rolü kağıt üstünde sağ kanat gibi olsa da içeri katetme serbestisine sahip olacak.

Bu sayede Bellingham ceza sahasına daha rahat sokulurken, Arda hatlar arasında kendine boş alanlar yaratabilecek. Mourinho'nun hücumda bu plana oldukça güvendiği ve sezon boyunca ana planlarından biri olacağı aktarıldı.

DIOMANDE'Yİ ETKİLEYECEK Jose Mourinho'nun kafasındaki bu Arda Güler planının Yan Diomande'yi etkileyeceği belirtildi.

Sezon başında 125 milyon Euro'luk bir transfer bedeli ile kulübün en pahalı ikinci transferi olarak takıma gelen Diomande, Jose Mourinho tarafından şu sıralar ikinci planda kalıyor.