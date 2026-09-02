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Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı: Rekor transfer ikinci planda kalacak
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Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı: Rekor transfer ikinci planda kalacak

2.09.2026 14:02:00
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Cumhuriyet Spor
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Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı: Rekor transfer ikinci planda kalacak

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımın ilk 11 planında her zaman önceliği Arda Güler ve Jude Bellingham'a vereceği iddia edildi.

Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı: Rekor transfer ikinci planda kalacak

Arda Güler'in Real Madrid'de şimdiden teknik direktör Jose Mourinho'nun gözdesi olduğu öne sürüldü. Öyle ki Portekizli teknik adam, milli futbolcu ve Jude Bellingham'ı oyun planını sahaya en iyi yansıtan 2 futbolcu olarak görüyor.

Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı: Rekor transfer ikinci planda kalacak

El Nacional'da yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun Arda Güler'e ilk 11'de yer açmak için taşları yerinden oynatacağı belirtildi. Arda'nın rolü kağıt üstünde sağ kanat gibi olsa da içeri katetme serbestisine sahip olacak.

Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı: Rekor transfer ikinci planda kalacak

Bu sayede Bellingham ceza sahasına daha rahat sokulurken, Arda hatlar arasında kendine boş alanlar yaratabilecek. Mourinho'nun hücumda bu plana oldukça güvendiği ve sezon boyunca ana planlarından biri olacağı aktarıldı.

Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı: Rekor transfer ikinci planda kalacak

DIOMANDE'Yİ ETKİLEYECEK

Jose Mourinho'nun kafasındaki bu Arda Güler planının Yan Diomande'yi etkileyeceği belirtildi.

Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı: Rekor transfer ikinci planda kalacak

Sezon başında 125 milyon Euro'luk bir transfer bedeli ile kulübün en pahalı ikinci transferi olarak takıma gelen Diomande, Jose Mourinho tarafından şu sıralar ikinci planda kalıyor.

Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı: Rekor transfer ikinci planda kalacak

Tecrübeli teknik adamın Arda Güler'in iyi giden formunu kesmek istemediği aktarıldı.

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