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Jose Mourinho'dan Arda Güler - Mesut Özil kıyasına tepki: 'Kendi mirasını inşa etmesine izin verin'
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Jose Mourinho'dan Arda Güler - Mesut Özil kıyasına tepki: 'Kendi mirasını inşa etmesine izin verin'

7.08.2026 12:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Jose Mourinho'dan Arda Güler - Mesut Özil kıyasına tepki: 'Kendi mirasını inşa etmesine izin verin'

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, milli yıldız Arda Güler'in eski futbolcu Mesut Özil ile kıyaslanmasına tepki gösterdi.

Jose Mourinho'dan Arda Güler - Mesut Özil kıyasına tepki: 'Kendi mirasını inşa etmesine izin verin'

Alvaro Arbeloa'nın ayrılığı sonrası Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Jose Mourinho, Arda Güler hakkında yapılan değerlendirmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'dan Arda Güler - Mesut Özil kıyasına tepki: 'Kendi mirasını inşa etmesine izin verin'

Portekizli çalıştırıcı, genç yıldızın sürekli olarak Mesut Özil ile karşılaştırılmasına tepki gösterdi.

Jose Mourinho'dan Arda Güler - Mesut Özil kıyasına tepki: 'Kendi mirasını inşa etmesine izin verin'

Arda Güler'in oyun tarzı nedeniyle Mesut Özil ile kıyaslanmasına karşı çıkan Mourinho, genç futbolcunun kendi yolunu çizmesi gerektiğini vurguladı.

Jose Mourinho'dan Arda Güler - Mesut Özil kıyasına tepki: 'Kendi mirasını inşa etmesine izin verin'

'KENDİ MİRASINI İNŞA ETMESİNE İZİN VERİN'

Mourinho, "İnsanlar Arda Güler'i Mesut Özil ile karşılaştırmaya devam ediyor. Ama futbol sadece stil benzerliklerinden ibaret değil. Real Madrid'deki başarıları açısından konuşursak, Arda kulüpte zaten daha fazla kupa kazandı. Kariyerini başkasının ölçülerine göre harcamak yerine, kendi mirasını inşa etmesine izin verin" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'dan Arda Güler - Mesut Özil kıyasına tepki: 'Kendi mirasını inşa etmesine izin verin'

Arda Güler, eflatun-beyazlı ekipte 112 maçta 18 gol ve 24 asistlik skor katkısı yaptı. Öte yandan milli futbolcu, Real Madrid'de birer kez Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, İspanya La Liga, İspanya Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Jose Mourinho'dan Arda Güler - Mesut Özil kıyasına tepki: 'Kendi mirasını inşa etmesine izin verin'

Mesut Özil ise Real Madrid'de forma giydiği 159 maçta 27 gol ve 71 asistlik performans sergiledi. Özil, eflatun-beyazlılarda birer defa İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferi yaşadı.

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