Jose Mourinho'dan Arda Güler sorusuna cevap: 'Kimse vazgeçilmez değildir'

Portekizli teknik adam bu soruya şöyle cevap verdi:

"Hayır, vazgeçilmez değil; futbolda kimse vazgeçilmez değildir. Jude Bellingham ve Brahim Diaz’ı oyuna aldığım ilk iki değişikliği tam olarak oyundaki kontrolü kaybetmeye başladığımız için yaptım. Tam kontrolün elden gittiği andı. Vinicius Junior savunma kurgusunda harika bir iş çıkardı, pozisyonunu hep çok iyi aldı; ama sonrasında yoruldu, tamamen tükendi. Bugün 10 numara diyebileceğimiz gerçi onun için mevki tüm sahaydı bir rolde oynayan Arda Güler'in de temposu ve enerjisi düşmeye başlamıştı.

Skoru 2-0 bulmuşken Jude Bellingham ve Brahim Diaz gibi iki taze gücü sahaya sürdüm; çünkü kontrolün kayıp gittiğini daha o andan hissetmiştim. Nitekim durum 2-2'ye geldi; sonrasında tüm kozlarımızı sahaya sürdük ve maçı koparmayı başardık."