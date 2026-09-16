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Jose Mourinho'dan Arda Güler sorusuna cevap: 'Kimse vazgeçilmez değildir'
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Jose Mourinho'dan Arda Güler sorusuna cevap: 'Kimse vazgeçilmez değildir'

16.09.2026 13:33:00
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Cumhuriyet Spor
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Jose Mourinho'dan Arda Güler sorusuna cevap: 'Kimse vazgeçilmez değildir'

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Elche'yi 3-2 yendikleri maçta Arda Güler'i oyundan çıkarmasıyla ilgili soruya cevap verdi.

Jose Mourinho'dan Arda Güler sorusuna cevap: 'Kimse vazgeçilmez değildir'

Real Madrid, La Liga'nın 6. haftasında Elche'yi 3-2 mağlup etti. Eflatun-beyazlıların ilk golünde büyük payı olan Arda Güler yine etkili performansıyla göz doldurdu.

Jose Mourinho'dan Arda Güler sorusuna cevap: 'Kimse vazgeçilmez değildir'

Karşılaşmanın 25. dakikasında milli futbolcu Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta top önce direğe ardından kaleciye temas ederek ağlarla buluştu. Ardından Kylian Mbappe ile 2. golü bulan eflatun-beyazlılar, Arda Güler'in oyundan çıkmasının ardından adeta ecel terleri döktü.

Jose Mourinho'dan Arda Güler sorusuna cevap: 'Kimse vazgeçilmez değildir'

71 ve 83. dakikadaki gollerle Elche skoru 2--2'ye getirirken Real Madrid'de Carlos Espi, 90+1. dakikada takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Jose Mourinho'dan Arda Güler sorusuna cevap: 'Kimse vazgeçilmez değildir'

Yine performansıyla adından söz ettiren Arda Güler'in kenara alınması tepki çekerken konuyla ilgili Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya milli futbolcunun önemine vurgu yapılarak, "Arda Güler vazgeçilmez mi?" sorusu yöneltildi.

Jose Mourinho'dan Arda Güler sorusuna cevap: 'Kimse vazgeçilmez değildir'

Portekizli teknik adam bu soruya şöyle cevap verdi:

"Hayır, vazgeçilmez değil; futbolda kimse vazgeçilmez değildir. Jude Bellingham ve Brahim Diaz’ı oyuna aldığım ilk iki değişikliği tam olarak oyundaki kontrolü kaybetmeye başladığımız için yaptım. Tam kontrolün elden gittiği andı. Vinicius Junior savunma kurgusunda harika bir iş çıkardı, pozisyonunu hep çok iyi aldı; ama sonrasında yoruldu, tamamen tükendi. Bugün 10 numara diyebileceğimiz gerçi onun için mevki tüm sahaydı bir rolde oynayan Arda Güler'in de temposu ve enerjisi düşmeye başlamıştı. 

Skoru 2-0 bulmuşken Jude Bellingham ve Brahim Diaz gibi iki taze gücü sahaya sürdüm; çünkü kontrolün kayıp gittiğini daha o andan hissetmiştim. Nitekim durum 2-2'ye geldi; sonrasında tüm kozlarımızı sahaya sürdük ve maçı koparmayı başardık."

Jose Mourinho'dan Arda Güler sorusuna cevap: 'Kimse vazgeçilmez değildir'

Arda Güler'i oyundan çıkarma kararı büyük tepki çeken Mourinho başka bir açıklamasında da milli futbolcudan övgüyle söz etti ve takım için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

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