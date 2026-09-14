Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jose Mourinho'dan dikkat çeken Arda Güler açıklaması: 'Muhteşem bir potansiyele sahip ve...'
Paylaş

Jose Mourinho'dan dikkat çeken Arda Güler açıklaması: 'Muhteşem bir potansiyele sahip ve...'

14.09.2026 13:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Jose Mourinho'dan dikkat çeken Arda Güler açıklaması: 'Muhteşem bir potansiyele sahip ve...'

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Elche maçı öncesi milli futbolcu Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Mourinho, "Bence muhteşem bir potansiyele sahip ve şimdiden çok etkileyici istatistikleri var" dedi.

Jose Mourinho'dan dikkat çeken Arda Güler açıklaması: 'Muhteşem bir potansiyele sahip ve...'

İspanya La Liga'da Real Madrid deplasmanda Elche ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

Jose Mourinho'dan dikkat çeken Arda Güler açıklaması: 'Muhteşem bir potansiyele sahip ve...'

Elche ile oynanacak maç öncesinde Arda Güler hakkında Mourinho, “Arda Güler üst düzey bir oyuncu. Oyuna inanılmaz bir etkisi var. Yaratıcılığı, vizyonu... Oyunumuza dengeyi getiriyor, hücum organizasyonunda yardımcı oluyor. Gerçekten üst düzey bir oyuncu” dedi.

Jose Mourinho'dan dikkat çeken Arda Güler açıklaması: 'Muhteşem bir potansiyele sahip ve...'

Mourinho ayrıca “Arda Güler'in gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “Onun gelişiminden, fiziksel dönüşümünden bahsetmek için benden daha yetkin insanlar var. Ama bana göre, onun kalitesi inanılmaz: vizyonu, kararlılığı, takım oyununa getirdiği istikrar, oyun kurma yeteneği. Bence muhteşem bir potansiyele sahip ve şimdiden çok etkileyici istatistikleri var. Daha derinlemesine analizler yapıyoruz. Belki de üç kez en iyisi, en iyisi, en iyisi demek istemem ama evet, en iyisi, en iyisi” yanıtını verdi.

Jose Mourinho'dan dikkat çeken Arda Güler açıklaması: 'Muhteşem bir potansiyele sahip ve...'

Hafta sonunda oynanan maçta Arda Güler'in yerine Yan Diomande'nin başlaması ve Diomande'nin performansının yetersiz olması tartışmalara yol açmıştı. İspanyol basınındaki haberlerde Arda Güler'in ilk 11'de olması gerektiği vurgulanmıştı.

Jose Mourinho'dan dikkat çeken Arda Güler açıklaması: 'Muhteşem bir potansiyele sahip ve...'

Mourinho, "Diomande'nin ilk 11 oyuncusu olması için ne yapması gerekir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hiçbir şey eksik değil. Eğer dünyanın herhangi başka bir takımında olsaydı her maç 90 dakika oynardı. Bizim birçok seçeneğimiz var, Diomande, Vini, Arda, Brahim, yakında da Rodrygo… Tartışmasız bir ilk 11 oyuncusundan bahsetmek çok zor.”

Jose Mourinho'dan dikkat çeken Arda Güler açıklaması: 'Muhteşem bir potansiyele sahip ve...'

Real Madrid'in hafta sonunda sahasında Rayo Vallecano ile oynadığı maça yedekler arasında başlayan Arda Güler, oyuna sonrada dahil olmuş ve aldığı kısa sürede etkili bir performans göstererek takımının dördüncü golünde Kylian Mbappe'ye asist yapmıştı.

Jose Mourinho'dan dikkat çeken Arda Güler açıklaması: 'Muhteşem bir potansiyele sahip ve...'

Mourinho'nun Arda'yla ilgili kararı İspanyol basınında tartışmalara sebep olmuş milli futbolcunun ilk 11'de yer alması gerektiğine vurgu yapılarak maçtaki performansı ön plana taşınmıştı.

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #jose mourinho

İlgili Haberler

Arda Güler asist yaptı: Real Madrid farklı kazandı
Arda Güler asist yaptı: Real Madrid farklı kazandı İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano'yu 4-1 yendi. İkinci yarıda oyuna giren Arda Güler, son golün asistini yaptı.
Rayo Vallecano maçı öncesi... Jose Mourinho, Arda Güler kararını duyurdu
Rayo Vallecano maçı öncesi... Jose Mourinho, Arda Güler kararını duyurdu Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rayo Vallecano karşılaşması öncesinde Arda Güler'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Kylian Mbappe'den Arda Güler'e övgü: 'Kariyerinde çok ileriye gidebilir'
Kylian Mbappe'den Arda Güler'e övgü: 'Kariyerinde çok ileriye gidebilir' Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Fransız basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, milli futbolcu Arda Güler hakkında da konuştu.