Jose Mourinho'dan Madrid derbisi sonrası tepki: 'Eşit şartlarda izin verirlerse mücadele edeceğiz'

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Metropolitano'da oynanan derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında hakem kararlarına büyük tepki gösterdi.

Portekizli teknik adam, maçın hakemi Ortiz Arias için "zavallı hakem" ifadesini kullanırken, VAR'da görev yapan Daniel Jesus Trujillo'nun ise "Real Madrid'le zengin bir geçmişi olduğunu" söyledi.

"İKİSİ DE NET KIRMIZI KART"

Bellingham ve Valverde'ye yapılan iki müdahalenin kırmızı kart olup olmadığı sorulan Mourinho, karşılaşmanın hikayesinin bu pozisyonlarda saklı olduğunu söyledi.

Jose Mourinho, "Evet, basın toplantısını yapmayabilirdik çünkü maçın hikayesi burada. İkisi de net kırmızı kart. Sonrasında bir kişi eksik oynadığımız için çok büyük zorluklar yaşadık ve benim yapmam gereken, çok iyi bir ilk yarı oynayan, klasını ve kişiliğini ortaya koyan oyuncularıma sarılmak. Atletico'nun dışında mutlu olması gereken birileri varsa onlar da Hakem Atama Komitesi'dir. Her şey çok garipti. Normalde hakemler maçtan 24 saat önce belli olurken, bir hafta öncesinden hakemin kim olduğu biliniyordu. Sonra hakem 41 yaşında ve uluslararası bir hakem değil, dolayısıyla büyük bir hakem olmayacak. Sonra zavallı adam baskıyla baş edemedi. Ardından VAR'da bulunan Bay Trujillo var; ilk kırmızı kart pozisyonunda hakemi çağırdı, sanırım ikincisinde çağırmadı ve Real Madrid'le çok zengin ve çok çarpıcı bir geçmişi var. Çok uzağa gitmeye gerek yok; geçen yıl Osasuna, Real, Girona... Sadece küçük maçlar yönetmiş zavallı bir hakem ve Real Madrid'le büyük bir geçmişi olan VAR'daki beyefendi. Las Rozas'ta baskı yok. Yoksa var mı? Komiteyi tebrik ederim" dedi.

Mourinho, hakem yönetimine yönelik eleştirilerini yaklaşık dört dakika boyunca sürdürürken, yaşananları "çok garip" olarak nitelendirdi.

HUIJSEN'İN KIRMIZI KARTI

Huijsen'in oyundan atıldığı pozisyonla ilgili de konuşan Mourinho, pozisyonu henüz tekrar izlemediğini belirtti.

Jose Mourinho, "İtiraf ediyorum, henüz izlemedim ve pozisyona çok uzaktaydım. Bilmiyorum. Bana faulün ceza sahasının dışında başladığını söylüyorlar ve eğer öyleyse bu faul ve kırmızı kart, skor da 0-0. Eğer ceza sahasının içindeyse ve açık bir şekilde itme niyeti varsa yine kırmızı kart olurdu ama ikinci yarıyı gördünüz. İlk yarıda 11'e 9 oynanması gereken bir derbi vardı, ikinci yarıda ise 11'e 10. 11'e 9 olsaydı maçın nasıl biteceğini hayal edin" ifadelerini kullandı.

ATLETICO VE BARCELONA MAÇLARINA GÖNDERME

Mourinho, sezon boyunca Real Madrid'in aleyhine olduğunu düşündüğü diğer hakem kararlarını da hatırlattı.

Portekizli çalıştırıcı, Osasuna, Real Sociedad, Barcelona ve Athletic maçlarında yaşanan pozisyonlara dikkat çekerek "Daha fazla puanımızın olmasını ve lider olmayı istediğimiz çok açık. Ama bu iş nasıl bittiğiyle değil, nasıl sonuçlanacağıyla ilgili. Çok fazla konuya girdim ama gördüğümüz şeyler var. Osasuna karşısında iptal edilen gol gülünecek bir şey, San Sebastian'daki penaltı gülünecek bir şey, Barcelona'daki pozisyon gülünecek bir şey, Athletic karşısında bu beyefendiyle kırmızı kartın çıkmaması... Bunlar üst üste biriken şeyler. Ben bıraktığımdan farklı bir lige geleceğimi düşünüyordum, bana öyle olmadığını söylediler ve nedenini de açıkladılar ama biz mücadele edeceğiz. Oyuncularım üzgün ayrılıyor ama teknik direktörlerinin sarılmasıyla ayrılıyorlar. Elche maçını hatırlamak istiyorsak, Diomande'ye çıkan ilk sarı kart normal değildi. İlk yarı çok zordu, 11'e 9 olabilirdi ve ikinci yarı onlar için 11'e 10 sona erdi ama ben takımımın kararlılığını daha çok beğendim" açıklamasını yaptı.

"EŞİT ŞARTLARDA İZİN VERİRLERSE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Mourinho'ya, bu hakem kararlarıyla birlikte La Liga'da mücadele etmenin daha zor olup olmadığı da soruldu.

Tecrübeli teknik adam, herhangi bir planlama suçlamasında bulunmak istemediğini belirtirken, hakem atamalarına bir kez daha tepki gösterdi.

Jose Mourinho, "Eşit şartlarda mücadele etmemize izin verirlerse mücadele edeceğiz. Bunun hazırlanmış olduğunu söylemek istemiyorum, hata yaptıklarına inanmak istiyorum. Komitenin 41 yaşındaki bir hakemi ve Real Madrid'e karşı bir geçmişi olan başka birini görevlendirerek hata yaptığını düşünmek istiyorum... Bu statta normal olmayan şeyler oluyor. Osasuna karşısında iptal edilen gol bir şaka, San Sebastian'da yaşananlar..." sözleriyle konuşmasını noktaladı.