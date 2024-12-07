Jose Mourinho derbilerde gülemedi!

Yayınlanma: 07.12.2024 - 21:13

Güncelleme: 07.12.2024 - 21:13

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İstanbul derbilerinden üzgün ayrıldı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a şok bir skorla evinde 3-1 yenilen Fenerbahçe, bu kez de 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş'a 1-0'lık skorla kaybetti.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki İstanbul derbilerini puansız kapatmış oldu.