Jose Mourinho derbilerde gülemedi!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında oynadığı İstanbul derbilerini puansız kapattı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İstanbul derbilerinden üzgün ayrıldı.
Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a şok bir skorla evinde 3-1 yenilen Fenerbahçe, bu kez de 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş'a 1-0'lık skorla kaybetti.
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki İstanbul derbilerini puansız kapatmış oldu.
Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #beşiktaş #galatasaray
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