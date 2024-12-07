Jose Mourinho derbilerde gülemedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında oynadığı İstanbul derbilerini puansız kapattı.

Jose Mourinho derbilerde gülemedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 21:13

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İstanbul derbilerinden üzgün ayrıldı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a şok bir skorla evinde 3-1 yenilen Fenerbahçe, bu kez de 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş'a 1-0'lık skorla kaybetti.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki İstanbul derbilerini puansız kapatmış oldu.


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #beşiktaş #galatasaray
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