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Jose Mourinho kadroda düşünmüyor: Galatasaray, İspanyol futbolcu için devrede
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Jose Mourinho kadroda düşünmüyor: Galatasaray, İspanyol futbolcu için devrede

22.07.2026 13:43:00
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Cumhuriyet Spor
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Jose Mourinho kadroda düşünmüyor: Galatasaray, İspanyol futbolcu için devrede

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho'nun 23 yaşındaki stoper Raul Asencio'yu kadroda düşünmediği iddia edildi. Asencio için Galatasaray'ın devrede olduğu öne sürüldü.

Jose Mourinho kadroda düşünmüyor: Galatasaray, İspanyol futbolcu için devrede

Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho'nun Raul Asencio'yu kadroda düşünmediği iddia edildi.

Jose Mourinho kadroda düşünmüyor: Galatasaray, İspanyol futbolcu için devrede

REAL MADRID'DEN AYRILMASI BEKLENİYOR

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; 23 yaşındaki İspanyol stoper, yeni sezonda Mourinho'nun planları arasında yer almıyor.

Mourinho'nun bu düşüncesinin Asencio ve menajerine de iletildiği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Asencio'nun kiralık veya kalıcı olarak Real Madrid'den ayrılması bekleniyor.

Jose Mourinho kadroda düşünmüyor: Galatasaray, İspanyol futbolcu için devrede

GALATASARAY DEVREDE

Asencio ile ilgilenen takımlardan birinin Galatasaray olduğu yazıldı. İtalya'dan da Lazio'nun 23 yaşındaki İspanyol stoperin transfer şartlarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Real Madrid'de bu sezon gerçekleşen transferlerle birlikte bazı ayrılıkların yaşanması gerektiği ve Raul Asencio'ya da şans verecek ve maaşını üstlenecek bir takım bulunması gerektiği belirtildi.

Jose Mourinho kadroda düşünmüyor: Galatasaray, İspanyol futbolcu için devrede

34 MAÇTA GÖREV ALDI

Real Madrid'de önceki sezonda 34 maçta süre bulan Asencio, savunma performansıyla birlikte 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun, Real Madrid ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.

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