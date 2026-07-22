Jose Mourinho kadroda düşünmüyor: Galatasaray, İspanyol futbolcu için devrede

Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho'nun Raul Asencio'yu kadroda düşünmediği iddia edildi.

REAL MADRID'DEN AYRILMASI BEKLENİYOR İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; 23 yaşındaki İspanyol stoper, yeni sezonda Mourinho'nun planları arasında yer almıyor. Mourinho'nun bu düşüncesinin Asencio ve menajerine de iletildiği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Asencio'nun kiralık veya kalıcı olarak Real Madrid'den ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY DEVREDE Asencio ile ilgilenen takımlardan birinin Galatasaray olduğu yazıldı. İtalya'dan da Lazio'nun 23 yaşındaki İspanyol stoperin transfer şartlarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi. Real Madrid'de bu sezon gerçekleşen transferlerle birlikte bazı ayrılıkların yaşanması gerektiği ve Raul Asencio'ya da şans verecek ve maaşını üstlenecek bir takım bulunması gerektiği belirtildi.