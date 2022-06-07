Jose Mourinho, PSG'yi reddeti
İtalya Ligi (Serie A) ekibi Roma'yla UEFA Konferans Ligi'nde mutlu sona ulaşan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, kendisiyle ilgilenen Fransız ekip Paris Saint-Germain'in (PSG) teklifini reddetti.
Kylian Mbappe'ye rekor ücret vererek takımda tutan PSG'de, teknik direktörlük görevi için de en güçlü aday olarak Jose Mourinho gösteriliyordu.
Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Mourinho, Roma ile olan projesine devam etmek istiyor ve bu sebepten PSG'nin teklifine sıcak bakmıyor.
BİR DİĞER İSİM ZINEDINE ZIDANE
Özellikle Belçikalı kaleci Svilar ve Hırvat futbolcu Matic hamleleriyle Mourinho'nun elini güçlendirmeyi amaçlayan Roma yönetiminin, 59 yaşındaki çalıştırıcıyı her konuda desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.
Halihazırda Arjantinli Mauricio Pochettino ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Paris ekibi için Zinedine Zidane'ın da adı geçiyor.
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