Jose Mourinho, PSG'yi reddeti

07 Haziran 2022 Salı, 23:17

Kylian Mbappe'ye rekor ücret vererek takımda tutan PSG'de, teknik direktörlük görevi için de en güçlü aday olarak Jose Mourinho gösteriliyordu.

Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Mourinho, Roma ile olan projesine devam etmek istiyor ve bu sebepten PSG'nin teklifine sıcak bakmıyor.

BİR DİĞER İSİM ZINEDINE ZIDANE

Özellikle Belçikalı kaleci Svilar ve Hırvat futbolcu Matic hamleleriyle Mourinho'nun elini güçlendirmeyi amaçlayan Roma yönetiminin, 59 yaşındaki çalıştırıcıyı her konuda desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

Halihazırda Arjantinli Mauricio Pochettino ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Paris ekibi için Zinedine Zidane'ın da adı geçiyor.