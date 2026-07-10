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Jose Mourinho, Real Madrid'de göreve başladı

Jose Mourinho, Real Madrid'de göreve başladı

10.07.2026 17:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Jose Mourinho, Real Madrid'de göreve başladı

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Real Madrid'de resmen göreve başladı. Deneyimli çalıştırıcı, kulüp tesislerinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından "Hadi başlayalım!!" notuyla paylaştı.

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Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki yeni dönemi resmen başladı. Portekizli teknik direktör, Madrid kulübünün tesislerine ulaştığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"HADİ BAŞLAYALIM!!"

Mourinho, kulüp tesislerinde çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Deneyimli çalıştırıcı, fotoğrafın altına "Hadi başlayalım!!" notunu düştü.

"BU KULÜBÜ SEVİYORUM"

Jose Mourinho kulübün televizyon kanalına, "Bu kulübü seviyorum" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, Real Madrid'de daha önce 2010-2013 yılları arasında İspanyol devinde görev yapmıştı.

ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME

Jose Mourinho'nun Real Madrid ile üç yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Bu anlaşmayla birlikte Madrid ekibinde yeni teknik direktörlük süreci resmen başlamış oldu.

Mourinho'nun son görev yeri Portekiz ekibi Benfica olmuştu.

Deneyimli teknik adam, geçen sezonun sona ermesinin ardından Lizbon temsilcisinden ayrılmıştı.

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