Jose Mourinho, Yunus Akgün'ü Roma'da görmek istiyor
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın 21 yaşındaki yükselen değeri Yunus Akgün'ün peşinde. Portekizli çalıştırıcı, Akgün için Vincenzo Montella'dan görüş aldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da çok iyi sezon geçiren Yunus Akgün performansıyla transfer döneminde adından söz ettirmeye başladı. 21 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübü Roma harekete geçti.
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Jose Mourinho yeni sezon yapılanmasında Yunus Akgün'ü takımda istiyor. Portekizli çalıştırıcı, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile iletişime geçti ve 21 yaşındaki yıldız adayı hakkında bilgi aldı.
Montella, Yunus Akgün için, "Akgün'de sınırsız yetenekli ve klas. Hızlı, ileride çabuk, çok teknik ve gol anlarında soğukkanlı. Maalesef Galatasaray'dan kiraladık. Burada beni en çok şaşırtan oyuncu oldu" ifadelerini kullandı.
Haberde Roma'nın transferi bitirmesi için 7 milyon Euro'yu gözden çıkarması ve İtalyan kulübün istediği takdirde oyuncuyu kulübe kazandırabileceği yer aldı.
Sezonu 39 maç, 9 gol ve 17 asistle tamamlayan Yunus Akgün, A Milli Takım ile de çıktığı 2 maçta birer gol ve asistle oynadı.
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