Jose Mourinho Zeki Çelik'i Roma'ya istiyor

İtalyan ekibi Roma ile UEFA Konferans Ligi şampiyonu olan Jose Mourinho, gözünü Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik'e dikti.

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2022 Cumartesi, 17:12
Jose Mourinho Zeki Çelik'i Roma'ya istiyor
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Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik, geçtiğimiz sezonda 40 maçta görev yaparken takımına üç gol ve üç asistlik bir skor katkısı sunmuştu.

Fransız ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan ve adı uzun bir süredir Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılan milli futbolcu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sky Sport İtalya televizyonu, resmi internet sitesi aracılığıyla paylaştığı özel haberinde Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın bu yaz kadrosuna bir sağ bek takviyesi yapmayı planladığını ve bu doğrultuda 25 yaşındaki savunmacıyı renklerine bağlamak için harekete geçtiğini duyurdu.

10 MİLYON EURO

La Nazione'de yer alan haberde ise Roma'nın Zeki Çelik için gözden çıkardığı paraya yer verildi. Buna göre, Mourinho'nun ekibi, 10 milyon Euro civarında bir teklif yapacak.


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