Josef de Souza sosyal medyadan paylaştı! 'Hiç şüphem yok'

14 Eylül 2022 Çarşamba, 19:38

Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Josef de Souza, siyah-beyazlılara transfer olmasının yıl dönümü olması dolayısıyla açıklama paylaştı.

Instagram hesabından Beşiktaş'a ilk transfer olduğundaki fotoğrafını paylaşan Josef de Souza, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün Türkiye'ye dönmemin üzerinden tam iki yıl geçti. Beni bu karara yönlendirdiği için Tanrı'ya her gün şükrediyorum. En iyi seçimi yaptığımdan hiç şüphem yok"







