Josef de Souza’dan kırmızı kart tepkisi: Elinde bıçak mı var bilmiyoruz
MKE Ankaragücü maçının bitiş düdüğün ardından yaşanan olaylar neticesinde kırmızı kart gören Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Josef de Souza, "Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında dün akşam Beşiktaş’ın, deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaşanan olaylardan sonra kırmızı kart gören siyah-beyazlı oyuncu Josef de Souza, şu açıklamayı yaptı:
“Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum. Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor.”
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