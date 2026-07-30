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Julian Alvarez krizi büyüyor: Barcelona'yı federasyona şikayet ettiler!

Julian Alvarez krizi büyüyor: Barcelona'yı federasyona şikayet ettiler!

30.07.2026 17:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Julian Alvarez krizi büyüyor: Barcelona'yı federasyona şikayet ettiler!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in 26 yaşındaki Arjantinli golcü Julian Alvarez'in transferi konusunda Barcelona'yı İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) şikayet ettiği kaydedildi.
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Arjantinli golcü Julian Alvarez, yaz transfer döneminde daha önce olduğu gibi Atletico Madrid ve Barcelona'yı karşı karşıya getirmeye devam ediyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, Atletico Madrid, Arjantinli golcünün transferi için Barcelona'yı etik dışı davranmakla suçluyor. Atletico Madrid'in, Barcelona ile ilgili İspanya Futbol Federasyonu'na şikayette bulunduğu aktarıldı.

Barcelona'nın ise Atletico Madrid'in yaptığı şikayetle ilgili federasyona itirazda bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

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NE OLMUŞTU?

Julian Alvarez, Dünya Kupası sırasında yaptığı, "Bunu konuşmanın sırası değil ama saklanacak da değilim, dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Atletico Madrid'deki yetkililerle konuştum ve herkes için en iyisinin bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Barcelona Başkanı Joan Laporta ise önceki haftalarda, "Julian Alvarez için çok iyi bir teklif sunduk. Dünya Kupası'ndan sonra teklifimizin ne zamana kadar geçerli olduğunu açıklayacağız. Bir oyuncunun belirli bir takıma gitmeyeceği söylendiği halde sonunda o takıma transfer olduğu çok fazla örnek var" ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR

2024'ten bu yana Atletico Madrid forması giyen 26 yaşındaki Alvarez'in, İspanyol kulübüyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 120 milyon Euro olarak gösterilen Alvarez, İspanyol ekibinde çıktığı 106 maçta 49 gol attı ve 17 asist yaptı.

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