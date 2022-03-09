Julian Nagelsmann: "Çok pozisyonumuz vardı, 7'sini attık"
Bayern Münih - Salzburg maçı sonrası her iki takımın teknik direktörleri konuştu. Nagelsmann, "Çok pozisyonumuz vardı, 7'sini attık" dedi.
Bayern Münih'in Salzburg'u 7-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği Şampiyonlar Ligi sonrası her iki takımın hocası açıklamalarda bulundu.
Bayern Münih'in hocası Nagelsmann maç sonu yaptığı açıklamada, "Teknik olarak inanılmaz bir maç oynadık. Golle sonuçlanmayan pek çok pozisyonumuz da vardı ama 7'sini attık. Özellikle rakip orta sahasını çok agresif şekilde savunduk. Her türlü gol attık duran top, geçişler veya geniş alandan. Yola devam ettiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Salzburg teknik direktörü Matthias Jaissle ise üzgün olduklarını ancak bir teselli noktaları olduğunu belirterek, "Acı bir gece yaşadık ama burada bir çok takım mağlup oldu. Böyle bir rakibe karşı en iyi oyununuzu oynamanız gerekiyor. Biz, son 16'ya ulaşan en genç takım olarak buraya kadar geldik. Bu maçtan pozitif olarak alabildiğimiz tek şey bu" diye konuştu.
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