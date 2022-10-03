Juventus 3 maç sonra kazanmasını bildi!
Serie A 8. hafta maçında Juventus, sahasında Bologna'yı 3-0 mağlup etti.
Serie A 8. hafta maçında Juventus, sahasında Bologna ile karşılaştı.
Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Juventus 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Filip Kostic, 59. dakikada Dusan Vlahovic ve 62. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.
Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı Juve, ligde 3 maç sonra galibiyet aldı. Bologna ise üst üste ikinci maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Alınan bu sonucun ardından Juventus puanını 13'e çıkardı. Bologna ise 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Milan deplasmanına gidecek. Bologna ise Sampdoria'yı konuk edecek.
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