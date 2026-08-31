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Juventus duyurdu: Kenan Yıldız ameliyat oldu

Juventus duyurdu: Kenan Yıldız ameliyat oldu

31.08.2026 18:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Juventus duyurdu: Kenan Yıldız ameliyat oldu

Juventus, sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Milli oyuncunun sahalardan 2.5 ila 3 ay uzak kalması bekleniyor.

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir bilgilendirmede bulundu. İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre, genç oyuncunun sol ayak tarak kemiği tabanında meydana gelen kırık nedeniyle cerrahi bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Almanya'daki Augsburg Hessingpark Klinik'te gerçekleştirilen operasyonun son derece başarılı geçtiği ifade edilirken, milli futbolcunun yarından itibaren rehabilitasyon ve tedavi programına hızlı bir şekilde başlayacağı kaydedildi.

SAHALARDAN UZUN SÜRE UZAK KALACAK

Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında Juventus'un hücum hattında önemli bir eksiklik yaşayacağı öngörülüyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habee göre, Kenan Yıldız'ın sahalardan 2.5 ila 3 ay boyunca uzak kalması bekleniyor.

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