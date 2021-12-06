Juventus, Genoa engelini iki golle geçti
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, Genoa'yı konuk ettiği karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Juventus, Genoa'yı 2-0 yendi.
Ligde üst sıralara yaklaşma hedefindeki Juventus, Allianz Stadı'nda küme düşme hattındaki Genoa'yı konuk etti.
Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Kolombiyalı Juan Cuadrado ve 82. dakikada Arjantinli Paulo Dybala attı.
Genoa'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Juventus, bu galibiyetle puanını 27'ye çıkarttı ve puan tablosunda 5. sıraya yükseldi. Juventus ile lider Milan arasında 11 puan fark bulunuyor.
Haftayı puansız kapatan Genoa ise bu sezon 8. yenilgisini aldı ve 10 puanla 18. sırada kaldı.
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