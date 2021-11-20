Juventus Lazio'yu evinde Bonucci ile yıktı!
İtalya Ligi'nde haftanın önemli maçında Juventus, Lazio'yu deplasmanda devirdi.
İtalya Ligi'nde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Juventus oldu.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 83. dakikada iki penaltıyı gole çeviren Leonardo Bonucci kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 21'e yükseltti. Lazio da 21 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Lazio, Napoli'ye konuk olacak. Juventus, Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'yı ağırlayacak.
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