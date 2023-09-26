Juventus - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında kendi sahasında Lecce'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Roberto D'Aversa'nın ekibi Lecce ile karşılaşacak.
JUVENTUS - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
JUVENTUS - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Antonio Giua'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Sassuolo'ya 4-2 mağlup olmuştu.
Lecce ise kendi sahasında ağırladığı Girona'yı 1-0 mağlup etmişti.
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