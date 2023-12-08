Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında kendi sahasında Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Walter Mazzari'nin ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
JUVENTUS - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 ekranlarında naklen yayımlanacak.
Juventus, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Monza'yı 2-1 mağlup etmişti.
Napoli ise sahasında ağırladığı Inter'e 3-0 mağlup olmuştu.
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