Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında kendi sahasında Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 11:28
Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Walter Mazzari'nin ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

JUVENTUS - NAPOLİ  MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 ekranlarında naklen yayımlanacak.

Juventus, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Monza'yı 2-1 mağlup etmişti. 

Napoli ise sahasında ağırladığı Inter'e 3-0 mağlup olmuştu.


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