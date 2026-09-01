Juventus, Pape Matar Sarr'ı kadrosuna kattı!

Transferde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Pape Matar Sarr için Juventus'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Juventus, Tottenham forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr'ın transferini açıkladı.

ANLAŞMANIN AYRINTILARI

İtalyan devi, Tottenham ile kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir anlaşma sağladı.

Sözleşmede yer alan satın alma opsiyonu, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale gelecek.

37 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Tottenham'ın bu transferden elde edeceği toplam paket bedelinin 30 milyon Euro değerinde olduğu belirtildi.

Senegalli oyuncu geçen sezon 37 kez formasını giydiği Tottenham ile 2 gol ve 4 asist kaydetti.