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Juventus, Randal Kolo Muani'yi resmen açıkladı!

Juventus, Randal Kolo Muani'yi resmen açıkladı!

2.08.2026 19:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Juventus, Randal Kolo Muani'yi resmen açıkladı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, 27 yaşındaki Fransız forvet Randal Kolo Muani'yi renklerine bağladı.
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Juventus, Paris Saint-Germain'den Randal Kolo Muani'yi kadrosuna kattı.

İtalyan ekibi, takımda daha önce kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun kalıcı transferi için Paris Saint-Germain ile anlaştı.

TRANSFERİN AYRINTILARI

Juventus'un, Fransız futbolcu için 38 milyon Euro bonservis ve 12 milyon Euro bonus ödeyeceği kaydedildi.

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İtalyan ekibinden senelik 5 milyon Euro'nun üzerinde kazanacağı belirtilen Randal Kolo Muani'nin 5 yıllık sözleşmeye imza attığı aktarıldı. 

41 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Geçen sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 41 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

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