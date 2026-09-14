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Juventus, Sassuolo deplasmanında 90+4'te yıkıldı!

Juventus, Sassuolo deplasmanında 90+4'te yıkıldı!

14.09.2026 00:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Juventus, Sassuolo deplasmanında 90+4'te yıkıldı!

Kenan Yıldız ile Zeki Çelik'in formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sassuolo'ya 3-2 mağlup oldu.
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İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Sassuolo deplasmanına konuk oldu. Juventus, maçı 3-2 kaybetti.

Sassuolo, 65. dakikada Sebastiano Esposito ile 1-0 öne geçti. Juventus, 82. dakikada Edon Zhegrova ile 1-1'i buldu.

Sassuolo'da Kieran Bowie, 89. dakikada takımını 2-1 öne taşıdı. Juventus'ta Zhegrova, 90+1. dakikada attığı golle durumu 2-2'ye taşıdı.

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JUVENTUS DEPLASMANDA MAĞLUP

Ev sahibi Sassuolo, Vasilije Adzic'in 90+4'teki golüyle Juventus'u 3-2 yendi.

Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

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Bu sonucun ardından Juventus, ligde 7 puanda kaldı. Sassuolo da puanını 7 yaptı.

Juventus, ligde gelecek hafta sahasında Atalanta'yı ağırlayacak. Sassuolo, Monza deplasmanına gidecek.

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