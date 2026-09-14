Juventus, Sassuolo deplasmanında 90+4'te yıkıldı!

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Sassuolo deplasmanına konuk oldu. Juventus, maçı 3-2 kaybetti.
Sassuolo, 65. dakikada Sebastiano Esposito ile 1-0 öne geçti. Juventus, 82. dakikada Edon Zhegrova ile 1-1'i buldu.
Sassuolo'da Kieran Bowie, 89. dakikada takımını 2-1 öne taşıdı. Juventus'ta Zhegrova, 90+1. dakikada attığı golle durumu 2-2'ye taşıdı.
JUVENTUS DEPLASMANDA MAĞLUP
Ev sahibi Sassuolo, Vasilije Adzic'in 90+4'teki golüyle Juventus'u 3-2 yendi.
Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Juventus, ligde 7 puanda kaldı. Sassuolo da puanını 7 yaptı.
Juventus, ligde gelecek hafta sahasında Atalanta'yı ağırlayacak. Sassuolo, Monza deplasmanına gidecek.