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Juventus'tan Emiliano Martinez'e yeni teklif

Juventus'tan Emiliano Martinez'e yeni teklif

16.08.2026 15:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Juventus'tan Emiliano Martinez'e yeni teklif

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Emiliano Martinez için Aston Villa'ya yeni bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

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Kalesine bir takviye yapmak isteyen Juventus, Aston Villa'dan Emiliano Martinez transferinden vazgeçmiyor.

Fenerbahçe'den Ederson'u da gündeminde tutan İtalyan ekibi, Emiliano Martinez için Aston Villa'ya yeni bir teklif yaptı.

FARK AZALIYOR

The Athletic'te yer alan habere göre; Juventus, Arjantinli file bekçisi için Aston Villa'ya 7+3 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Aston Villa, 33 yaşındaki deneyimli file bekçisi için net 10 milyon Euro istiyor.

Juventus ve Aston Villa arasında yapılan görüşmelerde farkın azaldığı belirtildi. İtalyan ekibi, Emiliano Martinez ile de kişisel şartlarda söz kesti.

EDERSON RAFA KALKACAK

Emiliano Martinez'in Juventus'a transfer olması durumunda İtalyan ekibinin, Fenerbahçe'den Ederson transferini rafa kaldırması bekleniyor.

İlgili Konular: #Aston Villa #juventus #Emiliano Martinez

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