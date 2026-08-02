Juventus'tan sol kanada genç yetenek takviyesi!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Kerim Alajbegovic transferini resmen duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen ile 2007 doğumlu Bosna Hersekli futbolcunun bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Genç oyuncunun, 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

SÖZLEŞME AYRINTILARI

Juventus'un, Alajbegovic'in transferi için Bayer Leverkusen'e 30 milyon Euro bonservis, 5 milyon Euro bonus ödeyeceği kaydedildi.

Anlaşmada ayrıca Alman ekibinin, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacağı da belirtildi.