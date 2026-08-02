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Juventus'tan sol kanada genç yetenek takviyesi!

Juventus'tan sol kanada genç yetenek takviyesi!

2.08.2026 18:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Juventus'tan sol kanada genç yetenek takviyesi!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, 18 yaşındaki Bosna Hersekli kanat oyuncu Kerim Alajbegovic'i renklerine bağladı.
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Kerim Alajbegovic transferini resmen duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen ile 2007 doğumlu Bosna Hersekli futbolcunun bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Genç oyuncunun, 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

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SÖZLEŞME AYRINTILARI

Juventus'un, Alajbegovic'in transferi için Bayer Leverkusen'e 30 milyon Euro bonservis, 5 milyon Euro bonus ödeyeceği kaydedildi.

Anlaşmada ayrıca Alman ekibinin, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacağı da belirtildi.

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