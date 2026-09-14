Juventus'tan Vlahovic açıklaması: 'Teklifi kabul etmedi'

İtalya Serie A devi Juventus'tan Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in ayrılığıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Rai Radio 1'de yayınlanan "Radio Anch'io Sport" programına konuşan Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olan Vlahovic'in ayrılık sürecine açıklık getirdi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TEKLİF YAPILDI"

Vlahovic ile kişisel olarak hiçbir görüşme gerçekleştirmediğini belirten Carnevali, "Ben oyuncuyla hiçbir zaman konuşmadım. Göreve gelir gelmez kendisine ekonomik açıdan çok önemli bir teklif yapılmıştı ancak bu teklif kabul edilmedi" dedi.

"KONU ORADA KAPANDI"

Sırp futbolcunun kararının ardından yeni bir girişimde bulunmadıklarını söyleyen Carnevali, "Ben futbolcuların peşinden koşan biri değilim. Vlahovic, Juventus'a karşı saygılı davrandı ancak teklifimizi kabul etmeyince konu bizim açımızdan orada kapandı" ifadelerini kullandı.