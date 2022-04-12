Juventus ve Napoli başkanlarına kötü haber
İtalya Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü futbolcu transferlerinde haksız sermaye kazancına yönelik disiplin soruşturmasında Juventus ve Napoli başkanlarına uzun süreli hak mahrumiyeti cezası talep edildi.
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Savcısı'nın yürüttüğü futbolcu transferlerinde haksız sermaye kazancına yönelik disiplin soruşturmasında, Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis için uzun süreli hak mahrumiyeti cezası talep edildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, FIGC Spor Savcılığının 11 kulüp ve 61 yöneticiye yönelik yürüttüğü disiplin soruşturması çerçevesinde ilgililer hakkında istenilen cezalar belli oldu.
Kulüp bilançolarını suni olarak artırmak için bazı transferlerin fahiş değerlerle kayda geçirildiğini tespit eden Spor Savcılığının, Juventus Başkanı Agnelli için 12 ay, Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ve Juventus CEO'su Maurizio Arrivabene için 8'er ay men cezası istediği belirtildi.
Ayrıca bir dönem Juventus'un sportif direktörü olan halihazırda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da sportif direktörlük görevine devam eden Fabio Paratici, 16 ay 10 gün ile en uzun süre men cezası istenen isim oldu.
Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in Olimpik Lyon'dan Napoli'ye transferindeki haksız sermaye kazancındaki rolü gerekçesiyle soruşturmada Napoli Başkanı De Laurentiis için de 11 ay 5 günlük hak mahrumiyeti talep edildi.
Bu arada, soruşturma çerçevesinde hak mahrumiyeti cezalarının yanı sıra soruşturmada adı geçen kulüpler için farklı oranlarda para cezası da istendi.
İtalyan basını, Savcılığın istediği cezaların ardından kulüplerin ve ilgililerin savunmalarını vereceğini ve kararın gelecek hafta çıkmasının beklendiğini yazdı.
FIGC, 2 Nisan'da Juventus, Sampdoria, Napoli, Genoa, Empoli, Pro Vercelli, Parma, Pisa, Chievo Verona, Novara ve Pescara kulüplerini ve 61 yöneticiyi, futbolcu transferlerine yönelik mali hareketlerini incelediği soruşturmada disipline sevk ettiğini açıklamıştı.
Juventus'un mali hesapları, Torino Savcılığının incelemesi altında
FIGC'in kendi soruşturmasından ayrı olarak Torino Cumhuriyet Savcılığı ise Juventus'a yönelik "Prisma" ismiyle geçen mayıstan bu yana ayrı adli bir soruşturma yürütüyor. Bu soruşturma çerçevesinde kasım ve mart ayında kulüple alakalı ofislerde aramalar yapılmıştı.
Bu soruşturmada 2019-2021 arası dönemde siyah-beyazlı kulübün transferleri ve pandemi döneminde oyuncu maaşlarına ilişkin ödemeleri mali usulsüzlük şüphesiyle incelemeye alınmış durumda. Siyah-beyazlı kulübün bazı yöneticileri ve futbolculardan Paulo Dybala, Alex Sandro ile Federico Bernardeschi, Savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.
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