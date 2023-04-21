Juventus'a beraberlik yetti
Juventus, EUFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Sporting ile 1-1 berabere kaldı. İtalyan ekibi, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla yarı finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Juventus, Sporting deplasmanına konuk oldu. Jose Alvalade'de oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.
Juventus, 9. dakikada Adrien Rabiot'un golüyle öne geçti. Sporting bu gole Marcus Edwards'ın 20. dakikada penaltıdan attığı golle cevap verdi.
Bu sonucun ardından Juventus, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetinin avantajıyla UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Sporting, Avrupa'ya veda etti.
Juventus, yarı finalde, Manchester United'ı saf dışı bırakan Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
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