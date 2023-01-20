Juvestus kupada zor olsa da turladı!

İtalya'da geçtiğimiz hafta Napoli karşısında 5-1 ile dağılan Juventus, kupada Monza'yı 2-1'lik skorla mağlup etti ve çeyrek finale çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 08:13
Juvestus kupada zor olsa da turladı!
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İtalya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Juventus, Monza'yı ağırladı. Allianz Stadyumu'ndaki maçı Juventus, 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Max Allegri'nin ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Moise Kean ve 78. dakikada Federico Chiesa attı. Mücadelede Monza'nın tek golü 24. dakikada Mattia Valoti'den geldi.

Bu sonucun ardından Juventus, İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Monza, kupaya veda etti.


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