18 Kasım 2022 Cuma, 15:17

Getty Images Doha'daki Lusail Stadyumu

FIFA, Katar'da Pazar günü başlayacak Dünya Kupası’nın oynanacağı sekiz stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağını açıkladı. Kararın, Katar yetkilileri ile yapılan son görüşmelerin ardından alındığı duyuruldu.

Stadyumların çevresindeki "alkollü içecek satış noktaları" da kaldırıldı.

Daha önce, alkollü içeceklerin stadyumlardaki bazı belirli noktalarda satılabileceği açıklanmıştı.

Stadyumlarda bulunan ve büyük şirketlere ayrılan bölümlerde ise alkollü içecek servisine izin verileceği belirtiliyor.

FIFA'dan yapılan açıklamada, stadyumlarda alkolsüz bira satılacağı belirtildi, "stadyumların ve tesislerin çevresinin, taraftarlar için eğlenceli bir yer olmasına çalışıldığı" vurgulandı.

Açıklamada, alkol dağıtımından sorumlu şirkete de "anlayışından dolayı" teşekkür edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: KATAR MANTIKLI BİR KARAR ALDI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katar, stadyumlarda alkol satışı için mantıklı bir karar aldı. Bu, ima edildiği gibi bir 'Katar muhafazakarlığı' meselesi değil; halk sağlığı, güvenliği ve düzeni meselesidir. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a başarılar diliyoruz" dedi.

https://twitter.com/ikalin1/status/1593576151863042048

Katar'da alkol satışı ancak belli noktalarda ve otellerde yapılabiliyor.

Otellerdeki barlara da pasaport göstererek girilebiliyor.

Ülkede yaşayan yabancılar maaşlarının ancak belli bir miktarıyla alkollü içecek satın alabiliyor.

Dünya Kupası'nın açılış maçında Pazar günü TSİ 19:00'da ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

Turnuva 18 Aralık Pazar günü TSİ 18:00'de başlayacak final maçı ile sona erecek.