Kaan Ayhan'ın babasından transfer açıklaması

Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, Galatasaray ile her konuda anlaştıklarını açıkladı. Kulüplerin anlaşmasının ardından transfer resmiyete dökülecek.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 12:21
Kaan Ayhan'ın babasından transfer açıklaması
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Galatasaray'ın transferinde son aşamaya geldiği milli futbolcu Kaan Ayhan ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Ayhan'ın babası Erol Ayhan, Vole'ye konuşarak sürece açıklık getirdi.

"HER KONUDA ANLAŞTIK"

Habere göre Erol Ayhan, "Galatasaray'la her konuda anlaştık. Kulüpler imzaları attıktan sonra İstanbul'a geliyoruz" dedi. 

Kaan Ayhan’ı Beşiktaş da istemiş ancak Sassuolo ile bonservis konusunda anlaşmaya varamamıştı.

2020-2021 sezonunda 2.5 milyon Euro bedel ile Fortuna Düsseldorf’tan İtalyan ekibine transfer olan Kaan Ayhan, Serie A’da 45 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.


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