Kaan Ayhan'ın babasından transfer açıklaması

06 Eylül 2022 Salı, 12:21

Galatasaray'ın transferinde son aşamaya geldiği milli futbolcu Kaan Ayhan ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Ayhan'ın babası Erol Ayhan, Vole'ye konuşarak sürece açıklık getirdi.

"HER KONUDA ANLAŞTIK"

Habere göre Erol Ayhan, "Galatasaray'la her konuda anlaştık. Kulüpler imzaları attıktan sonra İstanbul'a geliyoruz" dedi.

Kaan Ayhan’ı Beşiktaş da istemiş ancak Sassuolo ile bonservis konusunda anlaşmaya varamamıştı.

2020-2021 sezonunda 2.5 milyon Euro bedel ile Fortuna Düsseldorf’tan İtalyan ekibine transfer olan Kaan Ayhan, Serie A’da 45 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.