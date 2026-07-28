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Kaderini Dünya Kupası'nın genç yıldızı belirleyecek: Galatasaray'ın Reijnders transferi için Manchester City'den tek şart
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Kaderini Dünya Kupası'nın genç yıldızı belirleyecek: Galatasaray'ın Reijnders transferi için Manchester City'den tek şart

28.07.2026 09:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kaderini Dünya Kupası'nın genç yıldızı belirleyecek: Galatasaray'ın Reijnders transferi için Manchester City'den tek şart

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmaları devam eden Galatasaray'ın Manchester City forması giyen Hollandalı yıldız Tijjani Reijnders'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Öte yandan İngiliz ekibin ayrılığa izin vermesi için bir şartının olduğu öne sürüldü.

Kaderini Dünya Kupası'nın genç yıldızı belirleyecek: Galatasaray'ın Reijnders transferi için Manchester City'den tek şart

Avusturya'da kamp yaparak yen sezona hazırlanan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kaderini Dünya Kupası'nın genç yıldızı belirleyecek: Galatasaray'ın Reijnders transferi için Manchester City'den tek şart

Bu doğrultuda yönetim, Manchester City'nin Hollandalı yıldızı Tijjani Reijnders ismini gündeme aldı.

Kaderini Dünya Kupası'nın genç yıldızı belirleyecek: Galatasaray'ın Reijnders transferi için Manchester City'den tek şart

MANCHESTER CITY'DEN TRANSFER ŞARTI

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Galatasaray, Manchester City'nin orta sahası Tijjani Reijnders'i kadrosuna katmak istiyor ancak bu transferin gerçekleşmesi için bir şart bulunuyor.

Kaderini Dünya Kupası'nın genç yıldızı belirleyecek: Galatasaray'ın Reijnders transferi için Manchester City'den tek şart

Manchester City, Dünya Kupası'nda etkili bir performans gösteren 18 yaşındaki Faslı futbolcu Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katabilirse 27 yaşındaki Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılmasına izin verecek.

Kaderini Dünya Kupası'nın genç yıldızı belirleyecek: Galatasaray'ın Reijnders transferi için Manchester City'den tek şart

SEZON PERFORMANSI

Reijnders, geçen sezon İngiliz deviyle 47 maça çıktı. Yıldız orta saha, takımına 7 gol - 8 asistlik katkı sağladı.

Kaderini Dünya Kupası'nın genç yıldızı belirleyecek: Galatasaray'ın Reijnders transferi için Manchester City'den tek şart

Hollandalı oyuncunun Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor.

İlgili Konular: #galatasaray #Manchester City #Tijjani Reijnders

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