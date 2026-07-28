Kaderini Dünya Kupası'nın genç yıldızı belirleyecek: Galatasaray'ın Reijnders transferi için Manchester City'den tek şart

Avusturya'da kamp yaparak yen sezona hazırlanan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

MANCHESTER CITY'DEN TRANSFER ŞARTI

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Galatasaray, Manchester City'nin orta sahası Tijjani Reijnders'i kadrosuna katmak istiyor ancak bu transferin gerçekleşmesi için bir şart bulunuyor.