Kaderini Dünya Kupası'nın genç yıldızı belirleyecek: Galatasaray'ın Reijnders transferi için Manchester City'den tek şart

Avusturya'da kamp yaparak yen sezona hazırlanan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda yönetim, Manchester City'nin Hollandalı yıldızı Tijjani Reijnders ismini gündeme aldı.
MANCHESTER CITY'DEN TRANSFER ŞARTI
İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Galatasaray, Manchester City'nin orta sahası Tijjani Reijnders'i kadrosuna katmak istiyor ancak bu transferin gerçekleşmesi için bir şart bulunuyor.
Manchester City, Dünya Kupası'nda etkili bir performans gösteren 18 yaşındaki Faslı futbolcu Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katabilirse 27 yaşındaki Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılmasına izin verecek.
SEZON PERFORMANSI
Reijnders, geçen sezon İngiliz deviyle 47 maça çıktı. Yıldız orta saha, takımına 7 gol - 8 asistlik katkı sağladı.
Hollandalı oyuncunun Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor.