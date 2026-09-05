Kadıköy'de Vlahovic ile güldü: Dev derbide kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Fenerbahçe, 26. dakikada Milan Skriniar ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın golüyle 1-1'i buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in 73. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde 9 puana yükseldi. Fenerbahçe, 6 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligde gelecek hafta sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise ligde gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçından önce ise Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş

90' Maçın sonuna 7 dakika ilave edildi.

84' Fenerbahçe'de Guendouzi'nin yerine İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

77' Beşiktaş'ta Emirhan ve Olaitan'ın yerine Ndidi ve Djalo oyuna girdi.

76' Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ceza sahası çizgisinde yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi. Hakem ise devam ettirdi. VAR'da incelenen pozisyonda hakem devam kararını sürdürdü. Bunun üzerine itirazda bulunan Matteo Guendouzi sarı kart gördü.

73' GOL | Orkun Kökçü'nün pasında Dusan Vlahovic topu boş ağlara göndererek Beşiktaş'ı öne geçirdi.

68' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Muriqi'nin yerine Nene ve Lukaku oyuna dahil oldu.

64' Beşiktaş'ta Cerny'nin yerine İlhan Fakılı oyuna girdi.

59' Oğuz Aydın'a faul yapan Vaclav Cerny sarı kart gördü.

57' Karşı karşıya pozisyonda Ederson, Vlahovic'e gol izni vermedi.

52' Gerginlik yaşayan Milan Skriniar ve Dusan Vlahovic sarı kart gördü. Kalesini terk edip Milan Skriniar'ın yanına gelen kaleci Ederson da sarı kart gördü.

46' İkinci yarı öncesinde iki takım da değişikliğe gitti. Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Rıdvan Yılmaz’ın yerine Ouattara oyuna girerken, Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci çıktı, Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.

45' Olaitan'a faul yapan Mason Greenwood sarı kart gördü.

44' Emirhan Topçu, Vedat Muriqi’yi arkadan çekerek durdurdu. Hakem pozisyonun ardından sarı kartını çıkardı.

43' Greenwood sağ kanatta Rıdvan’ı çalımla geçti, ceza sahasına yaklaşıp şutunu çekti ancak top yan ağlarda kaldı.

40' Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile 2. golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada.

38' GOL | Trossard’ın pasında Rıdvan Yılmaz sol çaprazdan çok sert vurdu. Direğe çarpan top ağlarla buluştu.

26' GOL | Ceza sahası içinde topu önünde bulan Milan Skriniar topu ağlara gönderdi.

21' Olaitan'ın ceza sahası yayından çektiği sert şutu kaleci Ederson son anda kornere çeldi.

16' Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Trossard'ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Ederson başarılı.

10' Karşılaşmada ilk gole Beşiktaş yaklaştı. Ceza sahası içinde Rıdvan Yılmaz'ın çaprazdan çektiği şut Milan Skriniar'dan döndü.

6' Karşılaşmada ilk şut ev sahibi Fenerbahçe'den geldi. Mason Greenwood'un ceza sahası dışından çektiği şutta top Beşiktaş savunmasına çarparak kornere çıktı.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı.