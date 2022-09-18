Kadıköy'de Brezilya Milli Marşı!
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı öncesi Brezilya'nın 200. bağiımsızlık yıldönümünü kutladı.
Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuları için Corendon Alanyaspor maçı öncesi özel bir jest hazırladı.
Ülker Stadyumu'nun hoparlörlerinden Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümünü kutlamak için Brezilya Ulusal Marşı çalındı.
Aynı zamanda reklam panolarında da Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümünü kutlayan mesajlar yer aldı.
Tribünlerin tamamı doldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Alanyaspor maçına da yoğun ilgi gösterdi.
Sarı-lacivertlilerin sezon başından beri oynadığı karşılaşmaların tamamında stadı dolduran taraftarlar, Alanyaspor maçında da bunu sürdürdü.
Karşılaşma öncesinde takımlarına yoğun destek veren sarı-lacivertliler, oyuncuları da tek tek çağırarak onlara moral verdi.
Müsabakada Alanyasporlu taraftarlar için ayrılan bölümde ise az sayıda taraftar yer aldı.
Jorge Jesus'a sevgi gösterisi
Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jorge Jesus'a sevgi gösterisinde bulundu.
Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi Portekizli teknik direktörleri için uzun süre tezahürat yaptı.
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