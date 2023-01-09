Kadıköy'de maç sonu gerginlik!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Derbi mağlubiyeti alan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ve Mehmet Aurelio, fotoğrafçılara '3' işaretiyle poz veren Mauro Icardi'yle gerginlik yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Ülker Stadı'nda Galatasaraylı futbolcuların galibiyet sevincini orta yuvarlakta kutlaması Mert Hakan Yandaş başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcuların tepkisini çekti.
Hürriyet'te yer alan habere göre Yandaş, soyunma odası tünelinin yanında sarı-kırmızılıları beklemeye başlarken sahadaki fotoğrafçıların Icardi'den poz isteğine Arjantinli yıldızın elini '3' yaparak cevap vermesi Fenerbahçe teknik heyetinden Mehmet Aurelio'nun tepkisini çekti.
Mert Hakan Yandaş
Aurelio ve Icardi arasındaki tartışmaya Mert Hakan da katıldı. Mert Hakan, Icardi'nin elini tutarak 3 işareti yapmasını engellemeye çalışırken ufak çaplı bir arbede çıktı.
Mert Hakan, araya giren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de tartıştı.
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