Kadıköy'de tarihi gece: Jose Mourinho rekor kırdı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 21. yüzyıl içinde dokuz farklı takımla Avrupa'da grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.

Kadıköy'de tarihi gece: Jose Mourinho rekor kırdı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 20:30

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, bu maçla birlikte rekor kırdı.

Portekizli teknik adam, 21. yüzyıl içinde dokuz farklı takımla Avrupa'da grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.

Mourinho'nun Avrupa'da grup aşamasında mücadele ettiği takımlar:

Benfica

Porto

Chelsea

Inter

Real Madrid

Manchester United

Tottenham

Roma

Fenerbahçe


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #uefa avrupa ligi

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