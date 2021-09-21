Kadın Milli Futbol Takımı'nın rakibi Ukrayna!

21 Eylül 2021 Salı, 12:44

Son olarak Kadınlar Dünya Kupası Eleme maçlarında Portekiz ile karşılaşan Milliler, 30.dakikda Yağmur Uraz'ın gölü ile öne geçse de 59.dakikada Jessica Silva'nın golüne engel olamayarak maçtan 1-1 berabere ayrılmışlardı. Şuan grupta 3.sırada bulunan Kadın Milli Takımı, sonraki maçını Bulgaristan karşısında oynayacak.

Kadınlar Dünya Kupası Eleme maçı öncesinde ise Kadın Milli Futbol takımımız bugün hazırlık maçında Ukrayna karşısına çıkıyor.

Bannikov Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ saat 19.00'da başlayacak.

Kadın A Millî Takımımız, hazırlık maçında bugün saat 19.00'da Ukrayna ile karşılaşacak. Başarılar #BizimÇocuklar ???? pic.twitter.com/S6p3NDK5A1 — Türkiye #BizimÇocuklar ???? (@MilliTakimlar) September 21, 2021



