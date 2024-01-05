Nefes kesen maçta kupa uzatmalarda geldi: Fenerbahçe Alagöz Holding şampiyon!

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 79-76 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 21:02
Nefes kesen maçta kupa uzatmalarda geldi: Fenerbahçe Alagöz Holding şampiyon!
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Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediye karşı karşıya geldi.

Normal süresi 71-71 biten karşılaşmayı uzatmalarda 79-76 kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding, kupayı müzesine götüren taraf oldu.


Fenerbahçe Alagöz Holding ÇBK Mersin kadınlar basketbol türkiye kupası

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