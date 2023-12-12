Kadro dışı bırakılmıştı: Eric Bailly'nin menajeri açıklama!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 19:14

Güncelleme: 12.12.2023 - 19:14

Süper Lig ekiplerinden Beşitaş'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Eric Bailly'nin menajeri Rafaela Pimenta, Bailly için yaptığı açıklamada, oyuncunun haklarının ihlal edildiğini söyledi.

'TEPKİMİZİ GÖSTERMEYE HAZIRLANIYORUZ'

Pimenta, "Kadro dışı kalmasına şok olduk ve bu bizi çok şaşırttı. Eric'in yanlış bir şey yapmadığını bildiğimiz için tepkimizi göstermeye hazırlanıyoruz. Oyuncunun hakları ihlal ediliyor ve onu koruyacağımızdan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Eric Bailly ile birlikte; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal'ı "performans düşüklüğü" ve "takım içindeki uyumsuzluklar" nedeniyle kadro dışı bırakmıştı.