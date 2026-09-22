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Kadrodan çıkarılan Osimhen'in yerine gelen isim belli oldu

Kadrodan çıkarılan Osimhen'in yerine gelen isim belli oldu

22.09.2026 11:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kadrodan çıkarılan Osimhen'in yerine gelen isim belli oldu

Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılan Victor Osimhen'in yerin kadroya dahil edilen isim açıklandı.

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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda Madagaskar ve Gine Bissau'ya karşı oynayacağı maçlar için davet edildiği aday kadrodan sakatlığı nedeniyle çıkarılmıştı.

Nijerya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Victor Osimhen, kas zorlanması nedeniyle iyileşme sürecine devam ettiği için Nijerya'nın AFCON 2027 eleme maçlarında Madagaskar ve Gine-Bissau'ya karşı forma giyemeyecek. Victor'a acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verilmişti.

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in yerine aday kadroya çağıracağı futbolcuyu belirledi. Chelle, İngiltere Premier Lig takımı Coventry City'de forma giyen 29 yaşındaki santrfor Taiwo Awoniyi'yi kadroya dahil etti.

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VICTOR OSIMHEN'İN SAKATLIĞI NE?

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'i 3-2 yendiği maçın 33. dakikasında oyundan çıkan Victor Osimhen'in sağ kasığında gerilme ve ağrı tespit edilmişti.

27 yaşındaki oyuncu sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın Sporting ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında ve Süper Lig'deki Kocaelispor ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemedi.

İlgili Konular: #sakatlık #Nijerya #victor osimhen

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