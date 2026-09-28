Kadrodan çıkarıldı: Hollanda'ya Cody Gakpo şoku

Hollanda Milli Takımı, Cody Gakpo'dan kötü haber aldı.

Liverpool forması giyen hücum oyuncusu, pazar akşamı Sırbistan karşısında sakatlanmasının ardından milli takım kampından ayrıldı.

Gakpo, perşembe günü Yunanistan'la oynanacak maçta ve pazar günü Sırbistan'a karşı oynanacak iç saha karşılaşmasında görev yapamayacak.

Gakpo, geçtiğimiz perşembe Almanya ile 1-1 biten maçta son dakikalarda Hollanda'nın beraberlik golünü atmıştı.

Sırbistan karşısında da ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu, Belgrad'daki mücadelenin başlarında Sasa Lukic'in sert müdahalesine maruz kaldı. Gakpo, birkaç dakika sonra kendi isteğiyle oyundan çıktı.

XAVI YENİ BİR İSİM ÇAĞIRMAYACAK

Teknik direktör Xavi Hernández, Gakpo'nun yerine kadroya başka bir futbolcu davet etmeme kararı aldı.

Hollanda'da bu milli maç döneminde Donyell Malen ve Brian Brobbey de sakatlık nedeniyle kadrodan çıkmıştı. İki oyuncu, Xavi'nin ilk açıkladığı kadrodaki tek santrforlardı. Malen'in yerine çağrılan AZ'li Mexx Meerdink, Sırbistan karşısında Hollanda'nın iki golünü de kaydetti.

Gakpo'nun oynadığı sol kanat için ise kadroda Ruben van Bommel ve Noa Lang bulunuyor.