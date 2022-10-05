Kamerun'da Sacha Boey seferberliği!
Galatasaray'da bu sezonki performansıyla parlayan Sacha Boey, Kamerun'da da gündem oldu. 2022 Dünya Kupası öncesi Boey'in Kamerun milli takımına kazandırılması isteniyor.
Siyaset bilimci Mathias Eric Owona Nguini, Boey'un Kamerun'un Dünya Kupası kadrosunda yer alması gerektiğini belirtti. Samuel Eto'o ve Rigobert Song'a Sacha Boey konusunda çağrıda bulundu.
Akşam gazetesinin habrine göre, Nguini, çalıştığı üniversitenin Facebook sayfasından; 'Samuel Eto'o ve Rigobert Song, lütfen Brandon Soppy ile iletişime geçin. Son kez Sacha Boey'de ısrar edin!.. Güzel olacak pişman olmazsınız' çağrısı yaptı.
Kamerun asıllı olmasına rağmen Fransa'da Montreuil'de doğan Sacha Boey'un milli takım seçenekleri arasında Fransa da bulunuyor.
Boey, Rennes altyapısında yetişti. 2019'da Rennes'de A takıma yükselen Sacha Boey, daha sonra Dijon'a kiralandı. G.Saray, 2021 yılında 1 milyon 150 bin euro ödeyerek, oyuncunun bonservisini aldı.
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