Cumhuriyet Gazetesi Logo
KAP'a bildirdi: Galatasaray, Batrakov transferini duyurdu

KAP'a bildirdi: Galatasaray, Batrakov transferini duyurdu

20.08.2026 13:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
KAP'a bildirdi: Galatasaray, Batrakov transferini duyurdu

Galatasaray, Aleksei Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray yaz transfer döneminin ikinci takviyesini da yaptı. İlk olarak Lesley Ugochukwu'yu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, ikinci transferini 10 numara bölgesine Aleksei Batrakov ile yaptı.

BATRAKOV KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Batrakov transferi için Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Profesyonel Futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır denildi.

84 MAÇTA 34 GOL

10 numara pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki Batrakov, profesyonel futbol kariyerine Lokomotiv Moskova'da başladı.

2023-24 sezonundan bu yana Rus ekibinin formasını giyen genç orta saha, çıktığı 84 maçta 34 gol kaydetti.

RUSYA MİLLİ TAKIMI'NDA DA OYNUYOR

Batrakov, Rusya Milli Takımı formasını da giyiyor. Genç futbolcunun transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK

Aleksey Batrakov'un transferinin gerçekleşmesi halinde 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tarihinde forma giyen ilk Rus oyuncu olacak.

25 MİLYON EURO BONSERVİS

Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Batrakov için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada 4 milyon Euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından yüzde 10 pay da bulunuyor.

Ödemelerin taksitler halinde gerçekleştirileceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği belirtildi.

İlgili Konular: #galatasaray #Lokomotiv Moskova #aleksey-batrakov

İlgili Haberler

Sarı-kırmızılılarda kanat operasyonu: Crystal Palace'tan Galatasaray'a Ismaila Sarr yanıtı!
Sarı-kırmızılılarda kanat operasyonu: Crystal Palace'tan Galatasaray'a Ismaila Sarr yanıtı! İngiltere Premier Lig kulübü Crystal Palace'ın, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 28 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Ismaila Sarr için yaptığı transfer teklifini reddettiği iddia edildi.
Galatasaray'da yaprak dökümü: 3 ayrılık kapıda
Galatasaray'da yaprak dökümü: 3 ayrılık kapıda Galatasaray'da Lucas Torreira'nın Fiorentina'ya transferi gündemde. İtalyan ekibinin, deneyimli orta saha ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilirken, sarı kırmızılı ekipte Mario Lemina ve Victor Nelsson'un da takımdan ayrılmaya yakın olduğu öne sürüldü.
Almanlar duyurdu: Stuttgart'tan Galatasaray'a Ermedin Demirovic yanıtı!
Almanlar duyurdu: Stuttgart'tan Galatasaray'a Ermedin Demirovic yanıtı! Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'ın, Galatasaray'ın 28 yaşındaki Bosna Hersekli forvet Ermedin Demirovic teklifine verdiği yanıt ortaya çıktı.